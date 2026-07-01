La bibliothèque des Rives du Cher dans son quartier, Bibliothèque des Rives du Cher, Tours

Informations pratiques

La bibliothèque des Rives du Cher dans son quartier Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque des Rives du Cher Indre-et-Loire

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Historiettes – 10h30 – 30 min – 2-6 ans

La bibliothèque accueille les associations du quartier pour ce moment festif :

L**’ATTM** revient à la bibliothèque pour une initiation au Taekwondo – 10h – à partir de 6 ans

Jeux animés par la Maison des jeux de Touraine – 10h30 – 2h – tout public

Atelier de reliure avec Ad Libros Æternos pour un atelier pour la jeunesse pour la fabrication d’un Leporello – 14h30 – 2 h – à partir de 7 ans)

La Manufacture, tiers lieu situé bd Winston Churchill interviendra pour un atelier menuiserie – 14h30 – à partir de 15 ans

Bibliothèque des Rives du Cher 2 bis bd Winston Churchil Tours 37000 Rives du Cher Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247216738 http://www.bm-tours.fr Bibliothèque de quartier, espace jeunesse au rez-de-chaussée et espace adultes à l’étage tram arrêt Verdun

parking

Biblis en folie 2026

bibliothèquedesrivesducher©bmtours