La bibliothèque des Rives du Cher dans son quartier, Bibliothèque des Rives du Cher, Tours
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque des Rives du Cher · Tours
Informations pratiques
La bibliothèque des Rives du Cher dans son quartier Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque des Rives du Cher Indre-et-Loire
Dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Historiettes – 10h30 – 30 min – 2-6 ans
La bibliothèque accueille les associations du quartier pour ce moment festif :
L**’ATTM** revient à la bibliothèque pour une initiation au Taekwondo – 10h – à partir de 6 ans
Jeux animés par la Maison des jeux de Touraine – 10h30 – 2h – tout public
Atelier de reliure avec Ad Libros Æternos pour un atelier pour la jeunesse pour la fabrication d’un Leporello – 14h30 – 2 h – à partir de 7 ans)
La Manufacture, tiers lieu situé bd Winston Churchill interviendra pour un atelier menuiserie – 14h30 – à partir de 15 ans
Bibliothèque des Rives du Cher 2 bis bd Winston Churchil Tours 37000 Rives du Cher Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247216738 http://www.bm-tours.fr Bibliothèque de quartier, espace jeunesse au rez-de-chaussée et espace adultes à l’étage tram arrêt Verdun
parking
Biblis en folie 2026
bibliothèquedesrivesducher©bmtours
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