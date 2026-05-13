La bibliothèque historique des Archives nationales, Archives nationales – Site de Paris, Paris
La bibliothèque historique des Archives nationales, Archives nationales – Site de Paris, Paris samedi 23 mai 2026.
La bibliothèque historique des Archives nationales Samedi 23 mai, 21h00, 22h00, 23h00 Archives nationales – Site de Paris Paris
Départ de la visite guidée : 21h00 ou 22h00 (au choix). Retrait des tickets dans la cour d’honneur de l’Hôtel de Soubise, 30 mn avant l’heure choisie.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T23:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
CARTE BLANCHE À LA FONDATION NAPOLÉON* !
Installée dans l’hôtel de Breteuil, la bibliothèque des Archives nationales conserve une collection riche de 150 000 volumes et de plusieurs centaines de titres de périodiques.
Chantal Prévot, responsable des bibliothèques de la Fondation Napoléon, y présente une sélection d’ouvrages anciens et récents relatifs à l’exil et la mort de Napoléon Ier à Sainte-Hélène et à son testament.
Départs des visites guidées : 21h00, 22h00 et 23h00. Retrait des tickets dans la cour d’honneur de l’Hôtel de Soubise, 30 mn avant le départ choisi.
* partenaire de l’exposition « Le testament de Napoléon Ier »
Pour en savoir plus sur la bibliothèque historique des Archives nationales :
https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/decouvrir-le-musee-et-nos-lieux-dexception/la-bibliotheque-un-lieu-et-des-collections-caractere
Archives nationales – Site de Paris 60 Rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France 01 40 27 60 96 http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ © Archives nationales Métro : Rambuteau ; Hôtel de ville Bus : 29, 76
Visite commentée d’une sélection d’ouvrages relatifs à l’exil et la mort de Napoléon Ier au sein de la bibliothèque des Archives nationales
« Mémorial de Sainte-Hélène » par le comte de Las Cases. Tome premier. Paris, 1824. Archives nationales, bibliothèque historique, J/II/69/a © Archives nationales
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