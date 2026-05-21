La bibliothèque Marguerite Audoux au jardin – été 2026 Square du Temple – Elie Wiesel Paris

Des livres, des albums, des magazines, des BD ….

Installez-vous confortablement à l’ombre du kiosque, sur nos tapis colorés, pour profitez de l’été.

Du 9 juillet au 27 août, retrouvons-nous tous les jeudis de 10h à 12h au square du Temple Elie Wiesel.

Lectures estivales et buissonnières pour les petits et les grands

Du jeudi 09 juillet 2026 au jeudi 27 août 2026 :

jeudi

de 10h00 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-27T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T12:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T12:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T12:00:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T12:00:00+02:00;2026-08-06T10:00:00+02:00_2026-08-06T12:00:00+02:00;2026-08-13T10:00:00+02:00_2026-08-13T12:00:00+02:00;2026-08-20T10:00:00+02:00_2026-08-20T12:00:00+02:00;2026-08-27T10:00:00+02:00_2026-08-27T12:00:00+02:00

Square du Temple – Elie Wiesel 64, rue de Bretagne 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux



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