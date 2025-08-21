La bibliothèque Marguerite Audoux cultive son jardin Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Forte de son offre de 455 titres autour de l’écologie à destination des adultes et des enfants, la bibliothèque organise tout au long de l’année des animations gratuites.

Outre les documents consacrés au jardinage, vous trouverez de quoi organiser des activités créatives, des loisirs en plein air ainsi que des outils pour observer et comprendre ce qui nous environne, des trucs et astuces pour la vie quotidienne, y compris pour se déplacer et voyager. La part belle a été donnée à l’engagement écologique.

La bouturothèque et la grainothèque sont présentées régulièrement à l’occasion de séances de troc, mais nous acceptons vos dons végétaux tout au long de l’année.

Le patio vous accueille aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Retrouvez le calendrier de tous nos événements gratuits pour petits et grands, en lien avec l’écologie !

Du jeudi 21 août 2025 au lundi 31 août 2026 :

gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou sur billetweb.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-21T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-marguerite-audoux-1665 +33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux



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