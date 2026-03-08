La bibliothèque Saint-Éloi hors les murs ! – été 2026 Place Félix Éboué Paris

Les albums sortent prendre l’air au jardin ! Retrouvez-nous tous les mercredis matins au Square Rachel Carson (ex square Saint-Éloi).

tous les mercredis de 10h30 à 12h, du 1er juillet au 26 août 2026

tout public

entrée libre

(possibilité d’annulation en cas d’intempéries)

Rendez-vous également sur la nouvelle place Félix Éboué pour un temps de lecture avec les bibliothécaires des médiathèques Hélène Berr, Saint-Éloi et Diderot !

vendredi 10 juillet et vendredi 21 août de 10h30 à 12h

C’est l’été ! Les bibliothécaires vous invitent au jardin tous les mercredis matins et vous proposent d’autres séances de lecture place Félix Éboué.

Place Félix Éboué Place Félix Éboué 75012 Paris

+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr



