La biodiversité dans les paysages des Sérusier, Musée Sérusier, Châteauneuf-du-Faou

Informations pratiques

La biodiversité dans les paysages des Sérusier 19 et 20 septembre Musée Sérusier Finistère

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Laissez-vous guider à travers les paysages qui ont inspiré Marguerite et Paul Sérusier.

Le Musée Sérusier et l’EPAGA, gestionnaire du bassin versant de l’Aulne, vous invitent à une balade entre art et nature. L’occasion de découvrir ces paysages sous un double regard : celui de l’histoire et celui de la biodiversité.

Musée Sérusier 1 place André Le Gall, 29520 Châteauneuf-du-Faou Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne 02 98 03 27 35 http://museeserusier.bzh https://musee-serusier.billetterie.museum/detail-activite/jep-circuit-serusier-avec-l-epaga Découvrez le parcours artistique du Marguerite et Paul Sérusier ainsi que leurs liens uniques avec Châteauneuf-du-Faou.

Laissez-vous guider à travers les paysages qui ont inspiré Marguerite et Paul Sérusier.

© Musée Sérusier