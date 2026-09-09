Le Pardon de Notre-Dame-des-Portes au Musée Sérusier, Musée Sérusier, Châteauneuf-du-Faou

Informations pratiques

Le Pardon de Notre-Dame-des-Portes au Musée Sérusier 19 et 20 septembre Musée Sérusier Finistère

Billetterie : https://musee-serusier.billetterie.museum/detail-activite/jep-visite-libre-du-musee

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le Pardon de Notre-Dame-des-Portes auprès de ceux qui le font vivre chaque année.

Entre la découverte des tableaux du couple Sérusier et l’exposition des objets emblématiques de cette tradition, plongez au cœur du patrimoine châteauneuvien.

Musée Sérusier 1 place André Le Gall, 29520 Châteauneuf-du-Faou Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne 02 98 03 27 35 http://museeserusier.bzh Découvrez le parcours artistique du Marguerite et Paul Sérusier ainsi que leurs liens uniques avec Châteauneuf-du-Faou.

Venez découvrir le Pardon de Notre-Dame-des-Portes auprès de ceux qui le font vivre chaque année.

© Marguerite Sérusier, – – – ̀ ℎ ̂ – – , 1933, 193×73 cm © musée Sérusier/Bernard Galéron