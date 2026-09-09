Ouverture gratuite – visites flash, Musée Sérusier, Châteauneuf-du-Faou

Informations pratiques

Ouverture gratuite – visites flash 19 et 20 septembre Musée Sérusier Finistère

Réservation sur internet fortement conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le parcours artistique de Marguerite et Paul Sérusier ainsi que les liens qui les unissent à Châteauneuf-du-Faou.

De nombreuses visites flash seront proposées toute la journée avec des thématiques diverses, en passant de la place de la femme dans les collections du musée à la représentation du Pardon de Notre-Dame-des-Portes.

Musée Sérusier 1 place André Le Gall, 29520 Châteauneuf-du-Faou Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne 02 98 03 27 35 http://museeserusier.bzh https://musee-serusier.billetterie.museum/detail-activite/jep-visite-libre-du-musee Découvrez le parcours artistique du Marguerite et Paul Sérusier ainsi que leurs liens uniques avec Châteauneuf-du-Faou.

Découvrez le parcours artistique de Marguerite et Paul Sérusier ainsi que les liens qui les unissent à Châteauneuf-du-Faou.

© Musée Sérusier