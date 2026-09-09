Ouverture gratuite – visites flash, Musée Sérusier, Châteauneuf-du-Faou
samedi 19 septembre 2026 · Musée Sérusier · Châteauneuf-du-Faou
Informations pratiques
Ouverture gratuite – visites flash 19 et 20 septembre Musée Sérusier Finistère
Réservation sur internet fortement conseillée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez le parcours artistique de Marguerite et Paul Sérusier ainsi que les liens qui les unissent à Châteauneuf-du-Faou.
De nombreuses visites flash seront proposées toute la journée avec des thématiques diverses, en passant de la place de la femme dans les collections du musée à la représentation du Pardon de Notre-Dame-des-Portes.
Musée Sérusier 1 place André Le Gall, 29520 Châteauneuf-du-Faou Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne 02 98 03 27 35 http://museeserusier.bzh https://musee-serusier.billetterie.museum/detail-activite/jep-visite-libre-du-musee Découvrez le parcours artistique du Marguerite et Paul Sérusier ainsi que leurs liens uniques avec Châteauneuf-du-Faou.
Découvrez le parcours artistique de Marguerite et Paul Sérusier ainsi que les liens qui les unissent à Châteauneuf-du-Faou.
© Musée Sérusier
À voir aussi à Châteauneuf-du-Faou (Finistère)
- Loto à Châteauneuf-du-Faou Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 13 septembre 2026
- Musée Sérusier: journée du patrimoine et du matrimoine Châteauneuf-du-Faou 19 septembre 2026
- La biodiversité dans les paysages des Sérusier, Musée Sérusier, Châteauneuf-du-Faou 19 septembre 2026
- Le Pardon de Notre-Dame-des-Portes au Musée Sérusier, Musée Sérusier, Châteauneuf-du-Faou 19 septembre 2026
- Balade à vélo sur le halage du canal de Nantes à Brest, Quai Jean Guivarc’h – Châteauneuf-du-Faou, Châteauneuf-du-Faou 19 septembre 2026