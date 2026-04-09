Valence-en-Poitou

La biodiversité en automne

Le Fontou Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 14:00:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Au travers d’une balade sur les chemins, prenez le temps d’explorer la biodiversité du site à l’automne .

Le Fontou Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 88 99 04 contact@vienne-nature.fr

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English : La biodiversité en automne

L’événement La biodiversité en automne Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou