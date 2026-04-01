La biographie Nyons
La biographie Nyons jeudi 23 avril 2026.
Nyons
La biographie
Maison de Pays. Nyons. Salle 3 Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:30:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Un chemin de connaissance de soi pour saisir le sens de son parcours terrestre.
.
Maison de Pays. Nyons. Salle 3 Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 78 77 42 humanitas.123@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A path of self-knowledge to grasp the meaning of your earthly journey.
L’événement La biographie Nyons a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Nyons (Drôme)
- Conférence sur la danse contemporaine Maison de Pays Nyons 22 avril 2026
- Apéro Book avec Roland Boschi Librairie de l’Olivier Nyons 24 avril 2026
- Joga Bonito Promenade de la Digue Nyons 25 avril 2026
- Fête de la Récup’ Nyons 25 avril 2026
- Café IA Brasserie de la Place Nyons 25 avril 2026