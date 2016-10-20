La bobine des enfants, Totems, Pacé

Informations pratiques

La bobine des enfants Mardi 20 octobre, 16h00 Totems Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T16:00:00+02:00 – 2026-10-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-20T16:00:00+02:00 – 2026-10-20T17:30:00+02:00

Rendez-vous à l’accueil de Totems pour connaitre la programmation.

Mardi 20 octobre à 16h.

A partir de 10 ans.

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh

Rendez-vous à l’accueil de Totems pour connaitre la programmation. Projection