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La bobine du samedi, spécial « film familial de Noël » Totems Pacé

samedi 12 décembre 2026 · Totems · Pacé

La bobine du samedi, spécial « film familial de Noël » Totems Pacé

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Totems
Adresse
12 Chemin de la Métairie - 35740 Pacé
Ville
35740 Pacé
Département
Ille-et-Vilaine

La bobine du samedi, spécial « film familial de Noël » Totems Pacé Samedi 12 décembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Rendez-vous à l’accueil de Totems pour connaitre la programmation.

Rendez-vous à l’accueil de Totems pour connaitre la programmation.
Samedi 12 décembre à 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-12T17:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-12T19:00:00.000+01:00

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http://www.totems.bzh/  

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10


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