AGENDA · Pacé
La bobine du samedi, spécial « film familial de Noël », Totems, Pacé
samedi 12 décembre 2026 · Totems · Pacé
Informations pratiques
La bobine du samedi, spécial « film familial de Noël » Samedi 12 décembre, 17h00 Totems Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T17:00:00+01:00 – 2026-12-12T19:00:00+01:00
Fin : 2026-12-12T17:00:00+01:00 – 2026-12-12T19:00:00+01:00
Rendez-vous à l’accueil de Totems pour connaitre la programmation.
Samedi 12 décembre à 17h.
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh
Rendez-vous à l’accueil de Totems pour connaitre la programmation. Projection
À voir aussi à Pace (Ille-et-Vilaine)
- Exposition Horizons XII, MJC Pacé – Espace Le Goffic, Pacé 9 septembre 2026
- Exposition Horizons XII MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé 9 septembre 2026
- Soirée Jeux Totems Pacé 11 septembre 2026
- Soirée Jeux, Totems, Pacé 11 septembre 2026
- Repair Café MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé 15 septembre 2026