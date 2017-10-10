La bobine du samedi, spécial Parentalité, Totems, Pacé

Informations pratiques

La bobine du samedi, spécial Parentalité Samedi 10 octobre, 17h00 Totems Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T17:00:00+02:00 – 2026-10-10T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T17:00:00+02:00 – 2026-10-10T19:00:00+02:00

Projection d’un film dans le cade d’un temps fort dédié à la parentalité.

Rendez-vous à l’accueil de Totems pour connaitre la programmation.

Samedi 10 octobre à 17h.

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh

Rendez-vous à l’accueil de Totems pour connaitre la programmation. Projection