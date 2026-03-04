La BobNight, La Carrière, Saint-Herblain

La BobNight Vendredi 22 mai, 18h00 La Carrière Loire-Atlantique

30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T18:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-22T18:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:59:00+02:00

Les Nantais et La Carrière présentent la soirée la plus déjantée de l’année !

La BobNight, c’est le lancement officiel du Bobfest, et cette année, ça va chauffer ! Nouveau jour, ambiance de folie, vendredi soir on fait péter les compteurs.

Au menu DJ sets bien festifs, animations déjantées, plateau de jeu TV et concerts exclusifs, le tout présenté par Julien Lepers.

Concerts et dj sets :

18h00 : DJ HARRY COVER

19h00 : FRANCHMENT TA GUEULE

20h30 : PZK

21h45 : QUESTION POUR UN BEAUF animé par JULIEN LEPERS

22h45 : MICHEL MERCURY

00h45 : BASSTONG

Un vendredi soir pas comme les autres, où on laisse le sérieux au vestiaire pour entrer ensemble dans un week-end de rigolade assumée et de lâcher-prise collectif.

Le Bobfest (ex-Slipfest), c’est samedi 23 & dimanche 24 mai 2026 à la guinguette Les Nantais en accès libre, sourire compris.

Mais la Bobnight, c’est autre chose : vendredi 22 mai 2026 de 18h à 2h, dans la salle de la Carrière, 1 800 personnes debout, prêtes à buzzer la vie.

Accès strictement interdit aux personnes de moins de 18 ans, y compris accompagnées.

La Carrière 2B Rue du Souvenir Français, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Soirée déjantée Bobfest