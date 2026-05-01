LA BODEGA DES VIGNERONS Nissan-lez-Enserune
LA BODEGA DES VIGNERONS Nissan-lez-Enserune samedi 30 mai 2026.
Nissan-lez-Enserune
LA BODEGA DES VIGNERONS
Avenue de la Gare Nissan-lez-Enserune Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Samedi 30 mai dès 19h retrouvez nous à la cave coopérative de Nissan-lez-Ensérune pour une soirée endiablée aux airs de féria ! Notre groupe de jeunes vignerons vous a préparé une fiesta inspirée des fêtes espagnoles pour lancer l’été en beauté DJ, animations, ambiance conviviale et festive… préparez-vous à danser jusqu’au bout de la nuit !
Samedi 30 mai dès 19h retrouvez nous à la cave coopérative de Nissan-lez-Ensérune pour une soirée endiablée aux airs de féria !
Notre groupe de jeunes vignerons vous a préparé une fiesta inspirée des fêtes espagnoles pour lancer l’été en beauté DJ, animations, ambiance conviviale et festive… préparez-vous à danser jusqu’au bout de la nuit !
Au programme
DJ pour enflammer la piste de danse
Taureau mécanique pour bien rigoler
Roue de loterie & blind test pour pimenter la soirée
Bar à vin, cocktails & sangria
Repas complet sur réservation
Tous les ingrédients d’une soirée réussie
Nos vignerons vous proposent un menu à 25€ sur réservation
– Charcuterie
– Gardiane de taureau par la Manade Margé
– Assortiment de fromages
– Brownie au chocolat
– Verre de sangria offert
Attention le menu est uniquement sur réservation (aucune restauration possible sur place sans réservation) Réservez dès maintenant votre repas
https://www.billetweb.fr/la-bodega-des-vignerons-nissan
L’entrée reste libre pour venir boire un verre, profiter de l’ambiance et faire la fête avec nous !
On vous attend nombreux pour lancer l’été comme il se doit… .
Avenue de la Gare Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 37 00 31 contact@vpe.fr
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English :
Saturday, May 30 from 7pm onwards, join us at the Nissan-lez-Ensérune cooperative winery for a wild and festive evening! Our group of young winemakers has prepared a fiesta inspired by Spanish festivals to kick off the summer in style: DJ, entertainment, a friendly, festive atmosphere? get ready to dance the night away!
L’événement LA BODEGA DES VIGNERONS Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT LA DOMITIENNE
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