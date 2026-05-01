LA BODEGA DES VIGNERONS Nissan-lez-Enserune

Nissan-lez-Enserune

LA BODEGA DES VIGNERONS

Avenue de la Gare Nissan-lez-Enserune Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Samedi 30 mai dès 19h retrouvez nous à la cave coopérative de Nissan-lez-Ensérune pour une soirée endiablée aux airs de féria ! Notre groupe de jeunes vignerons vous a préparé une fiesta inspirée des fêtes espagnoles pour lancer l’été en beauté DJ, animations, ambiance conviviale et festive… préparez-vous à danser jusqu’au bout de la nuit !

Samedi 30 mai dès 19h retrouvez nous à la cave coopérative de Nissan-lez-Ensérune pour une soirée endiablée aux airs de féria !

Notre groupe de jeunes vignerons vous a préparé une fiesta inspirée des fêtes espagnoles pour lancer l’été en beauté DJ, animations, ambiance conviviale et festive… préparez-vous à danser jusqu’au bout de la nuit !

Au programme

DJ pour enflammer la piste de danse

Taureau mécanique pour bien rigoler

Roue de loterie & blind test pour pimenter la soirée

Bar à vin, cocktails & sangria

Repas complet sur réservation

Tous les ingrédients d’une soirée réussie

Nos vignerons vous proposent un menu à 25€ sur réservation

– Charcuterie

– Gardiane de taureau par la Manade Margé

– Assortiment de fromages

– Brownie au chocolat

– Verre de sangria offert

Attention le menu est uniquement sur réservation (aucune restauration possible sur place sans réservation) Réservez dès maintenant votre repas

https://www.billetweb.fr/la-bodega-des-vignerons-nissan

L’entrée reste libre pour venir boire un verre, profiter de l’ambiance et faire la fête avec nous !

On vous attend nombreux pour lancer l’été comme il se doit… .

Avenue de la Gare Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 37 00 31 contact@vpe.fr

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English :

Saturday, May 30 from 7pm onwards, join us at the Nissan-lez-Ensérune cooperative winery for a wild and festive evening! Our group of young winemakers has prepared a fiesta inspired by Spanish festivals to kick off the summer in style: DJ, entertainment, a friendly, festive atmosphere? get ready to dance the night away!

L’événement LA BODEGA DES VIGNERONS Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT LA DOMITIENNE