LA BODEGA DU CANTON, L’Escalys, Saint-Lys
jeudi 27 août 2026 · L'Escalys · Saint-Lys
Informations pratiques
LA BODEGA DU CANTON 27 – 31 août L’Escalys Haute-Garonne
Entrée libre et repas le dimanche sur inscription et paiement au restaurant l’Entre amis en liquide.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T18:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-31T00:00:00+02:00 – 2026-08-31T02:00:00+02:00
LA BODEGA DU CANTON
Du Jeudi 27 au Dimanche 30 Août, à l’occasion de la fête à Saint-Lys, la Bodega de l’US CANTON SAINT-LYS fait son grand retour !
Pour cette édition 2026 nous serons situé à l’Escalys /
Au programme : buvette, burgers maison, DJ Ayad et d’autres encore pour une ambiance de fou pendant 4 jours !
Le Dimanche 30 Août à 12h sera organisé la barbaque du Canton à
l’Escalys.
Inscription et paiement via le lien Sum Up : https://pay.sumup.com/b2c/QM8MIZ9B
A très vite,
Los Pickangos
L’Escalys 7 avenue François Mitterrand, Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « uscantonsaintlysrugby@gmail.com »}] [{« link »: « https://pay.sumup.com/b2c/QM8MIZ9B »}]
Du Jeudi 27 au Dimanche 30 Août, à l’occasion de la fête à Saint-Lys, la Bodega de l’US CANTON SAINT-LYS fait son grand retour !
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