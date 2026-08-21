LA BODEGA DU CANTON, L’Escalys, Saint-Lys

Informations pratiques

LA BODEGA DU CANTON 27 – 31 août L’Escalys Haute-Garonne

Entrée libre et repas le dimanche sur inscription et paiement au restaurant l’Entre amis en liquide.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T18:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-31T00:00:00+02:00 – 2026-08-31T02:00:00+02:00

LA BODEGA DU CANTON

Du Jeudi 27 au Dimanche 30 Août, à l’occasion de la fête à Saint-Lys, la Bodega de l’US CANTON SAINT-LYS fait son grand retour !

Pour cette édition 2026 nous serons situé à l’Escalys /

Au programme : buvette, burgers maison, DJ Ayad et d’autres encore pour une ambiance de fou pendant 4 jours !

Le Dimanche 30 Août à 12h sera organisé la barbaque du Canton à

l’Escalys.

Inscription et paiement via le lien Sum Up : https://pay.sumup.com/b2c/QM8MIZ9B

A très vite,

Los Pickangos

L’Escalys 7 avenue François Mitterrand, Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « uscantonsaintlysrugby@gmail.com »}] [{« link »: « https://pay.sumup.com/b2c/QM8MIZ9B »}]

Du Jeudi 27 au Dimanche 30 Août, à l’occasion de la fête à Saint-Lys, la Bodega de l’US CANTON SAINT-LYS fait son grand retour !