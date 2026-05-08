La Bodega El Castillo fête ses 30 ans Châteaurenard
La Bodega El Castillo fête ses 30 ans Châteaurenard vendredi 8 mai 2026.
Châteaurenard
La Bodega El Castillo fête ses 30 ans
Du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2026. Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
La Bodega El Castillo fête ses 30 ans.
La Bodega El Castillo fête ses 30 ans. 3 jours 3 ambiances 1 anniversaire légendaire .
3 jours de fête exceptionnels à Châteaurenard… vous êtes prêts ?
Vendredi 8 Mai de 19h à 01h
Laurent G & Jason Bosc Allées Marcel Jullian
On lance les festivités avec une soirée typiquement Bodéga pour bien démarrer le week-end !
Samedi 9 Mai de 19h30 à 02h
GROSSOMODDO + Sabatier “Le Daron” + Germain Rojo + Yvan Di Marco Arènes de Châteaurenard
Dimanche 10 Mai de 11h à 18h
Benedetto & Farina + Antho SPG Allées Marcel Jullian
On termine en beauté avec une ambiance festive en journée par de grand acteur ! .
Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Bodega El Castillo celebrates its 30th anniversary.
L’événement La Bodega El Castillo fête ses 30 ans Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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