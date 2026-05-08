Châteaurenard

La Bodega El Castillo fête ses 30 ans

Du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2026. Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

La Bodega El Castillo fête ses 30 ans.

La Bodega El Castillo fête ses 30 ans. 3 jours 3 ambiances 1 anniversaire légendaire .

3 jours de fête exceptionnels à Châteaurenard… vous êtes prêts ?



Vendredi 8 Mai de 19h à 01h

Laurent G & Jason Bosc Allées Marcel Jullian

On lance les festivités avec une soirée typiquement Bodéga pour bien démarrer le week-end !



Samedi 9 Mai de 19h30 à 02h

GROSSOMODDO + Sabatier “Le Daron” + Germain Rojo + Yvan Di Marco Arènes de Châteaurenard



Dimanche 10 Mai de 11h à 18h

Benedetto & Farina + Antho SPG Allées Marcel Jullian

On termine en beauté avec une ambiance festive en journée par de grand acteur ! .

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Bodega El Castillo celebrates its 30th anniversary.

L’événement La Bodega El Castillo fête ses 30 ans Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence