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La Bodega El Castillo fête ses 30 ans Châteaurenard

La Bodega El Castillo fête ses 30 ans Châteaurenard vendredi 8 mai 2026.

Ville : 13160 Châteaurenard

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Châteaurenard

La Bodega El Castillo fête ses 30 ans

Du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2026. Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-08

La Bodega El Castillo fête ses 30 ans.
La Bodega El Castillo fête ses 30 ans. 3 jours 3 ambiances 1 anniversaire légendaire .
3 jours de fête exceptionnels à Châteaurenard… vous êtes prêts ?

Vendredi 8 Mai de 19h à 01h
Laurent G & Jason Bosc Allées Marcel Jullian
On lance les festivités avec une soirée typiquement Bodéga pour bien démarrer le week-end !

Samedi 9 Mai de 19h30 à 02h
GROSSOMODDO + Sabatier “Le Daron” + Germain Rojo + Yvan Di Marco Arènes de Châteaurenard

Dimanche 10 Mai de 11h à 18h
Benedetto & Farina + Antho SPG Allées Marcel Jullian
On termine en beauté avec une ambiance festive en journée par de grand acteur !   .

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Bodega El Castillo celebrates its 30th anniversary.

L’événement La Bodega El Castillo fête ses 30 ans Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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