La boîte à musique : Carolyn Carlson, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

La boîte à musique : Carolyn Carlson Vendredi 20 mars, 15h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T15:00:00+01:00 – 2026-03-20T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-20T15:00:00+01:00 – 2026-03-20T16:30:00+01:00

En 1997, Carolyn Carlson met en scène Signes pour les danseurs de l’Opéra de Paris dans un décor de toiles réalisées par le peintre Olivier Debré (1920-1999) et sur une partition musicale originale de René Aubry.

En fond de scène, les peintures géantes glissent comme des paysages abstraits. La palette de couleurs explose dans des tons vifs sur lesquels les silhouettes des interprètes se détourent comme des calligraphies.

La gestuelle fluide de Carlson, peintre à ses heures, se souvient sans doute des gestes directs qu’elle exécute le pinceau à la main. Les huit séquences du ballet ont des titres qui en donnent l’atmosphère : Signe du sourire, Loire du matin, L’Esprit du bleu, Les couleurs de Maduraï… Ce sont les danseurs étoiles Kader Belarbi et Marie-Claude Pietragalla qui furent les créateurs du ballet.

La musique de René Aubry a été récompensée par une Victoire de la musique.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}] [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Carolyn_Carlson »}]

Venez découvrir l’univers artistique de Carolyn Carlson, figure majeure de la danse contemporaine : son parcours, son style poétique et son influence sur la danse d’aujourd’hui. musique projection

©Canva