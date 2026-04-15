La justice sous pression zones d’insécurité juridique, Café d’Abord, Saint-Médard-en-Jalles

La justice sous pression zones d’insécurité juridique Mercredi 15 avril, 19h00 Café d’Abord Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T19:00:00+02:00 – 2026-04-15T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T19:00:00+02:00 – 2026-04-15T20:30:00+02:00

À la croisée d’aspirations diverses et intenses (dire le droit, assurer la paix sociale, protéger la société), la justice est sursollicitée, mal aimée mais indispensable. Traités de laxistes face à la petite délinquance ou bien accusés de vouloir instaurer un gouvernement des juges, les magistrats sont l’objet de nombreuses critiques. À partir de l’édition d’avril 2026 du bimensuel Manières de voir, nous vous invitons à venir échanger autour de cette thématique. »

Café d’Abord 104 avenue anatole France 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Les amis du Monde diplomatique vous invitent à échanger sur le thème de la justice.