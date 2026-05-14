La Boum du 17e Place de la mairie du 17e Paris
La Boum du 17e Place de la mairie du 17e Paris vendredi 29 mai 2026.
AU PROGRAMME
1. Des animations pour enfants (à partir de 18h30)
Dans la cour de la Mairie, ils pourront profiter :
- D’un château gonflable
- D’une turbine gonflable
2. Un concert et des danseurs pour lancer la soirée
3. Un DJ set assuré par DJ Van’ Dodux
Et de nombreuses surprises tout au long de la soirée…
Sortez vos meilleurs looks des années 80 !
Pour une immersion totale, les participants sont vivement invités à venir déguisés : paillettes, couleurs fluo, épaulettes, jeans taille haute… tout est permis !
Inscrivez-vous gratuitement
Venez chanter, danser et partager un moment festif entre habitants, en famille ou entre amis, au cœur du 17e arrondissement !
Vendredi 29 mai de 19h30 à 00h, le 17e remonte le temps et vous plonge dans l’ambiance mythique des années 80 sur la place Richard Baret !
Le vendredi 29 mai 2026
de 19h30 à 00h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-29T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-29T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-29T19:30:00+02:00_2026-05-29T00:00:00+02:00
Place de la mairie du 17e Place Richard Baret 75017 Paris
https://mairie17.paris.fr/pages/la-boum-du-17e-une-soiree-100-annees-80-a-ne-pas-manquer-35110
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