La Bourse Roederer a vingt ans, Bibliothèque nationale de France – Site Richelieu, Paris

Informations pratiques

La Bourse Roederer a vingt ans Lundi 7 décembre, 09h00 Bibliothèque nationale de France – Site Richelieu Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-07T09:00:00+01:00 – 2026-12-07T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-07T09:00:00+01:00 – 2026-12-07T18:00:00+01:00

La création de la Bourse Fondation Louis Roederer pour la photographie en 2006 répond à une volonté partagée avec la Bibliothèque nationale de France de soutenir durablement la recherche sur la photographie. Chaque année, cette bourse accompagne des projets qui contribuent à l’inventaire, à l’analyse et à la valorisation des fonds. Depuis vingt ans, la diversité des sujets récompensés témoigne de la vitalité de la recherche et a donné lieu à des publications, expositions et outils scientifiques.

A l’occasion de cet anniversaire, la BnF et la Fondation Louis Roederer ont souhaité réunir les anciens boursiers pour présenter leurs travaux et mettre en lumière les apports de la bourse a l’histoire de la photographie et au parcours professionnel des boursiers.

Cette journée d’étude vise ainsi à dresser un bilan scientifique de vingt années de recherches menées en particulier sur les collections de la BnF grâce à la Bourse Fondation Louis Roederer, en mettant en perspective la diversité des thématiques, des corpus et des approches méthodologiques. Plus largement, elle entend rendre visibles les effets à long terme du mécénat de recherche, mesurer son impact sur les trajectoires académiques et professionnelles des chercheurs, et mettre en lumière le rôle de la BnF comme lieu de production des savoirs.

Bibliothèque nationale de France – Site Richelieu 5, rue Vivienne Paris 75002 Quartier Vivienne Paris Île-de-France

La création de la Bourse Louis Roederer pour la photographie en 2006 répond a une volonté partagée de la Bibliothèque nationale de France et de la Maison Louis Roederer, grand mécène de la Culture, à…

© Jean-Christophe Ballot