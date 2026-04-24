La Braderie des Ambassadeurs à la Maison des Vins de Madiran MADIRAN Madiran

Madiran

La Braderie des Ambassadeurs à la Maison des Vins de Madiran

MADIRAN 4 Rue de l’Église Madiran Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Avis aux amateurs de bons crus et de bonnes affaires !

Que vous soyez un fin connaisseur ou simplement curieux, rejoignez-nous pour une journée exceptionnelle placée sous le signe de la convivialité et de la découverte.

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Une expérience de dégustation unique

– Espace dégustation dédié avec Venez découvrir et goûter la nouvelle sélection des Ambassadeurs 2026 (plus de 20 cuvées à découvrir) Pass dégustation 5€.

– Bar à vins Pour prolonger le plaisir sur place.

Praticité Pas d’inquiétude pour vos achats ! Un accès véhicule est facilité pour charger directement vos cartons dans votre coffre.

Plus qu’une braderie, une sortie complète

En synergie avec notre événement, profitez du grand vide-grenier organisé par l’association La Foulée du Madiran avec plus de 120 exposants dans le village.

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MADIRAN 4 Rue de l’Église Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 90 67 contact@madiran-pacherenc.com

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English :

Calling all connoisseurs of fine wines and bargains!

Whether you’re a connoisseur or simply curious, join us for an exceptional day of conviviality and discovery.

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In synergy with our event, take advantage of the large garage sale organized by the association La Foulée du Madiran, with over 120 exhibitors in the village.

L’événement La Braderie des Ambassadeurs à la Maison des Vins de Madiran Madiran a été mis à jour le 2026-04-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65