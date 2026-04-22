Vide greniers MADIRAN Madiran

Madiran

Vide greniers

MADIRAN Autour de la salle de sport Madiran Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Ne manquez pas le grand vide-greniers de la Foulée du Madiran 13ème édition. Venez dénicher des trésors et profiter de l’ambiance festive qui lance les célébrations annuelles de notre charmant village. Que vous soyez chasseur de bonnes affaires ou simplement curieux, cette journée promet d’être riche en découvertes et en convivialité.

3€ le mètre linéaire sans table à l’extérieur, 4€ le mètre linéaire avec table et sans chaise à l’intérieur de la salle.

Pour l’occasion La Maison des Vins organise sa braderie, venez découvrir les vins de l’AOC Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh et faire de bonnes affaires !

Buvette et restauration rapide sur place.

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MADIRAN Autour de la salle de sport Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 98 09 lanewfouleedumadiran@orange.fr

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English :

Don’t miss the big garage sale of the 13th Foulée du Madiran. Come and unearth treasures and enjoy the festive atmosphere that kicks off the annual celebrations in our charming village. Whether you’re a bargain hunter or simply curious, this day promises to be rich in discoveries and conviviality.

3? per linear meter without table outside, 4? per linear meter with table and without chair inside the hall.

For the occasion, La Maison des Vins is organizing its wine sale. Come and discover the wines of AOC Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh, and grab a bargain!

Refreshments and fast food on site.

L’événement Vide greniers Madiran a été mis à jour le 2026-04-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65