La Brebis landaise, un mouton pas comme les autres, bordeaux lac, Bordeaux

Informations pratiques

La Brebis landaise, un mouton pas comme les autres Mercredi 30 septembre, 14h00 bordeaux lac Gironde

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T15:00:00+02:00

Découverte du troupeau de brebis landaises, une race locale menacée d’abandon pour l’agriculture. Présentation de la race et d’éléments liés à cet animal apportés par l’animateur (laine, cornes…). Lecture de paysage : découverte de la brebis dans son milieu (comprendre quels éléments sont naturels, artificiels… Qu’est-ce que je vois ? Qu’est-ce que j’entends?)

bordeaux lac bordeaux lac Bordeaux Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://helloasso.comm/associations/conservatoire-des-races-d-aquitaine/evenements/la-brebis-landaise-un-mouton-pas-comme-les-autres »}]

Découverte du troupeau de brebis landaises, brebis troupeau