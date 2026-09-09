La Brebis landaise, un mouton pas comme les autres, bordeaux lac, Bordeaux
mercredi 30 septembre 2026 · bordeaux lac · Bordeaux
Informations pratiques
La Brebis landaise, un mouton pas comme les autres Mercredi 30 septembre, 14h00 bordeaux lac Gironde
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T15:00:00+02:00
Découverte du troupeau de brebis landaises, une race locale menacée d’abandon pour l’agriculture. Présentation de la race et d’éléments liés à cet animal apportés par l’animateur (laine, cornes…). Lecture de paysage : découverte de la brebis dans son milieu (comprendre quels éléments sont naturels, artificiels… Qu’est-ce que je vois ? Qu’est-ce que j’entends?)
bordeaux lac bordeaux lac Bordeaux Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://helloasso.comm/associations/conservatoire-des-races-d-aquitaine/evenements/la-brebis-landaise-un-mouton-pas-comme-les-autres »}]
Découverte du troupeau de brebis landaises, brebis troupeau
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Village Septembre Bouge, Placette de Munich, Bordeaux 9 septembre 2026
- PARCOURS INSTAGRAM, Sésame, Bordeaux 9 septembre 2026
- Réalisateurs en herbe, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux 9 septembre 2026
- La Maison du jardinier se déplace dans votre quartier, Place André Meunier, Bordeaux 9 septembre 2026
- Le FabLab du Mercredi : Réalité virtuelle, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux 9 septembre 2026