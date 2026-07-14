Informations pratiques

La Bretagne de la préhistoire à la révolution par ses objets emblématiques, interprété en LSF Musée de Bretagne Rennes Mardi 25 août, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Visite interprétée en LSF. Remontez le temps et laisser-vous guider à travers les siècles.

De la Préhistoire à la Révolution, quelles sont les traces que l’histoire a laissées sur les terres bretonnes ? Comment ce territoire et ses habitants ont-ils évolué au fil des époques ? Venez le découvrir à travers les objets emblématiques de chaque période historique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-25T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-25T15:30:00.000+02:00

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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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