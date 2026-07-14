La Bretagne de la préhistoire à la révolution par ses objets emblématiques, interprété en LSF Musée de Bretagne Rennes
mardi 25 août 2026 · Musée de Bretagne · Rennes
Informations pratiques
La Bretagne de la préhistoire à la révolution par ses objets emblématiques, interprété en LSF Musée de Bretagne Rennes Mardi 25 août, 14h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Visite interprétée en LSF. Remontez le temps et laisser-vous guider à travers les siècles.
De la Préhistoire à la Révolution, quelles sont les traces que l’histoire a laissées sur les terres bretonnes ? Comment ce territoire et ses habitants ont-ils évolué au fil des époques ? Venez le découvrir à travers les objets emblématiques de chaque période historique.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-25T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-25T15:30:00.000+02:00
1
Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Repair café Square Germain Gautier Rennes 14 juillet 2026
- Repair café, Square Germain Gautier, Rennes 14 juillet 2026
- Un transat et des livres – Date spéciale « contes » Place de la Mairie Rennes 14 juillet 2026
- Un temps de conte : des histoires pour s’évader | Les Tisseurs de contes Place de la Mairie (Rennes) Rennes 14 juillet 2026
- Un temps de conte : des histoires pour s’évader | Les Tisseurs de contes, Place de la Mairie, Rennes 14 juillet 2026