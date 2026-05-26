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La Bricole Hugo Cordonnier et Thomas Dupont Abbeville

La Bricole Hugo Cordonnier et Thomas Dupont Abbeville vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Avenue du Port

Ville : 80100 Abbeville

Département : Somme

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Abbeville

La Bricole Hugo Cordonnier et Thomas Dupont

Avenue du Port Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Des chants marins cueillis d’hier, comme d’autres imaginés aujourd’hui puis réveillés par la mandoline, le mélodéon, le guitare et l’accordéon.
Des chants marins cueillis d’hier, comme d’autres imaginés aujourd’hui puis réveillés par la mandoline, le mélodéon, le guitare et l’accordéon.   .

Avenue du Port Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28  conservatoire@ca-baiedesomme.fr

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English :

Seafaring songs picked up from yesterday, as well as others imagined today then awakened by mandolin, melodeon, guitar and accordion.

L’événement La Bricole Hugo Cordonnier et Thomas Dupont Abbeville a été mis à jour le 2026-05-26 par OT DE LA BAIE DE SOMME

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