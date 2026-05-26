Abbeville

La Bricole Hugo Cordonnier et Thomas Dupont

Avenue du Port Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Des chants marins cueillis d’hier, comme d’autres imaginés aujourd’hui puis réveillés par la mandoline, le mélodéon, le guitare et l’accordéon.

Des chants marins cueillis d’hier, comme d’autres imaginés aujourd’hui puis réveillés par la mandoline, le mélodéon, le guitare et l’accordéon. .

Avenue du Port Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28 conservatoire@ca-baiedesomme.fr

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English :

Seafaring songs picked up from yesterday, as well as others imagined today then awakened by mandolin, melodeon, guitar and accordion.

L’événement La Bricole Hugo Cordonnier et Thomas Dupont Abbeville a été mis à jour le 2026-05-26 par OT DE LA BAIE DE SOMME