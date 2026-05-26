La Bricole Hugo Cordonnier et Thomas Dupont Abbeville
La Bricole Hugo Cordonnier et Thomas Dupont Abbeville vendredi 26 juin 2026.
Abbeville
La Bricole Hugo Cordonnier et Thomas Dupont
Avenue du Port Abbeville Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Des chants marins cueillis d’hier, comme d’autres imaginés aujourd’hui puis réveillés par la mandoline, le mélodéon, le guitare et l’accordéon.
Des chants marins cueillis d’hier, comme d’autres imaginés aujourd’hui puis réveillés par la mandoline, le mélodéon, le guitare et l’accordéon. .
Avenue du Port Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28 conservatoire@ca-baiedesomme.fr
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English :
Seafaring songs picked up from yesterday, as well as others imagined today then awakened by mandolin, melodeon, guitar and accordion.
L’événement La Bricole Hugo Cordonnier et Thomas Dupont Abbeville a été mis à jour le 2026-05-26 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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