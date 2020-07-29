Marchés nocturnes et concerts

Place Max Lejeune Abbeville Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-17 2026-07-31

Cet été, les marchés nocturnes s’invitent sous les étoiles pour des soirées conviviales. Une cinquantaine d’exposants proposent produits locaux, créations artisanales et spécialités estivales. Chaque marché est rythmé par deux concerts et un manège gratuit accueille les enfants, offrant à tous une parenthèse gourmande, musicale et familiale au cœur des nuits d’été.

Cet été, les marchés nocturnes s’invitent sous les étoiles pour des soirées conviviales. Une cinquantaine d’exposants proposent produits locaux, créations artisanales et spécialités estivales. Chaque marché est rythmé par deux concerts et un manège gratuit accueille les enfants, offrant à tous une parenthèse gourmande, musicale et familiale au cœur des nuits d’été. .

Place Max Lejeune Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 19 12 63 evenementiel@abbeville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, night markets take place under the stars for convivial evenings. Some fifty stallholders offer local produce, handcrafted creations and summer specialities. Each market is punctuated by two concerts, and a free merry-go-round is available for children, offering everyone a gourmet, musical and family-friendly interlude in the heart of summer nights.

L’événement Marchés nocturnes et concerts Abbeville a été mis à jour le 2020-07-29 par OT DE LA BAIE DE SOMME