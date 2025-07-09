Kamil Bousselham Abbeville

Kamil Bousselham

6 avenue du port Abbeville Somme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Et les professeurs du Conservatoire de la Baie de Somme.

Le conservatoire est une structure pédagogique qui accueille des artistes en résidence, c’est pour cette raison que nous allons pérenniser l’aventure avec Kamil BOUSSELHAM en proposant cette création originale entre cet immense danseur de break dance et les professeurs du conservatoire de la Baie de Somme. Ces musiciens de renom et ce très grand danseur seront donc au rendez-vous pour vous faire découvrir et vivre un moment d’écriture mais également d’improvisation sur différentes esthétiques musicales et chorégraphiques. Bon voyage entre ces deux mondes qui se rejoignent le temps d’une soirée …..

Et les professeurs du Conservatoire de la Baie de Somme.

Le conservatoire est une structure pédagogique qui accueille des artistes en résidence, c’est pour cette raison que nous allons pérenniser l’aventure avec Kamil BOUSSELHAM en proposant cette création originale entre cet immense danseur de break dance et les professeurs du conservatoire de la Baie de Somme. Ces musiciens de renom et ce très grand danseur seront donc au rendez-vous pour vous faire découvrir et vivre un moment d’écriture mais également d’improvisation sur différentes esthétiques musicales et chorégraphiques. Bon voyage entre ces deux mondes qui se rejoignent le temps d’une soirée ….. .

6 avenue du port Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28

English :

And teachers from the Conservatoire de la Baie de Somme.

The Conservatoire is a pedagogical structure that welcomes artists in residence, which is why we are going to perpetuate the adventure with Kamil BOUSSELHAM by proposing this original creation between this great break dancer and the teachers of the Conservatoire de la Baie de Somme. These renowned musicians and this great dancer will be on hand to help you discover and experience a moment of writing and improvisation based on different musical and choreographic aesthetics. Enjoy the journey between these two worlds that come together for an evening?

German :

Und die Lehrer des Konservatoriums der Baie de Somme.

Das Konservatorium ist eine pädagogische Einrichtung, die Künstler in Residenz aufnimmt. Aus diesem Grund werden wir das Abenteuer mit Kamil BOUSSELHAM fortsetzen, indem wir diese originelle Kreation zwischen diesem riesigen Breakdancer und den Lehrern des Konservatoriums der Baie de Somme anbieten. Diese renommierten Musiker und dieser sehr große Tänzer werden Ihnen einen Moment des Schreibens, aber auch der Improvisation über verschiedene musikalische und choreografische Ästhetiken bieten. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise zwischen diesen beiden Welten, die sich für einen Abend vereinen ?

Italiano :

E gli insegnanti del Conservatorio della Baia di Somme.

Il Conservatorio è una struttura educativa che accoglie artisti in residenza, ed è per questo che continuiamo l’avventura con Kamil BOUSSELHAM proponendo questa creazione originale tra questo grande ballerino di break dance e gli insegnanti del Conservatorio della Baia di Somme. Questi rinomati musicisti e questo grande ballerino saranno a disposizione per farvi scoprire e vivere un momento di scrittura e improvvisazione basato su diverse estetiche musicali e coreografiche. Vi piace il viaggio tra questi due mondi che si incontrano per una sera?

Espanol :

Y los profesores del Conservatoire de la Baie de Somme.

El Conservatorio es una estructura pedagógica que acoge a artistas en residencia, por eso vamos a continuar la aventura con Kamil BOUSSELHAM proponiéndole esta creación original entre este gran bailarín de break y los profesores del Conservatorio de la Bahía de Somme. Estos músicos de renombre y este gran bailarín le harán descubrir y vivir un momento de escritura e improvisación basado en diferentes estéticas musicales y coreográficas. Disfrute del viaje entre estos dos mundos que se unen durante una velada?

L’événement Kamil Bousselham Abbeville a été mis à jour le 2025-07-09 par OT DE LA BAIE DE SOMME