Abbeville Color Run

Quai de la Pointe Abbeville Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

5 kilomètres, 5 stands, 5 couleurs une véritable tempête colorée vous attend. L’Abbeville Color Run revient pour une nouvelle édition qui s’annonce haute en couleur. Pas de chrono, pas de pression du résultat, mais du spectacle, de la musique, du rire et surtout du fun à chaque foulée.

Quai de la Pointe Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France couriraabbeville@orange.fr

English :

5 kilometers, 5 stands, 5 colors: a veritable storm of color awaits you. The Abbeville Color Run is back for another colorful edition. No stopwatch, no pressure to win, just spectacle, music, laughter and, above all, fun with every stride.

L’événement Abbeville Color Run Abbeville a été mis à jour le 2025-02-13 par OT DE LA BAIE DE SOMME