La Brigade des Jeunes Lecteurs à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Place de la République Beaufort-en-Anjou
samedi 21 novembre 2026 · Place de la République · Beaufort-en-Anjou
Informations pratiques
Beaufort-en-Anjou
La Brigade des Jeunes Lecteurs à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou
Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 10:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
La Brigade des Jeunes Lecteurs à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou
Si tu as entre 8 et 12 ans, tu peux intégrer cette équipe d’agents spéciaux qui a pour mission de partager ses coups de cœur et d’échanger sur ses lectures en toute liberté !
Enfants à partir de 8ans. .
Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Young Readers’ Club at the Beaufort-en-Anjou Library
L’événement La Brigade des Jeunes Lecteurs à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
À voir aussi à Beaufort-en-Anjou (Maine-et-Loire)
- Grande braderie de livres à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou 12 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert Beaufort-en-Anjou 19 septembre 2026
- Visite de l’église Saint-Aubin de Gée, Eglise Saint-Aubin, Beaufort-en-Anjou 19 septembre 2026
- Exposition de coiffes européennes, Les Halles, Beaufort-en-Anjou 19 septembre 2026
- SNCF RÉSEAU : Découvrez le poste d’aiguillage du site de Saumur, Gare de Saumur, Beaufort-en-Anjou 19 septembre 2026