La Brigade des Jeunes Lecteurs à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Place de la République Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Beaufort-en-Anjou

La Brigade des Jeunes Lecteurs à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 10:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

La Brigade des Jeunes Lecteurs à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Si tu as entre 8 et 12 ans, tu peux intégrer cette équipe d’agents spéciaux qui a pour mission de partager ses coups de cœur et d’échanger sur ses lectures en toute liberté !

Enfants à partir de 8ans. .

Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

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English :

The Young Readers’ Club at the Beaufort-en-Anjou Library

L’événement La Brigade des Jeunes Lecteurs à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme de l’Anjou Vert