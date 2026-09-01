Informations pratiques

Loudun

La Brigade Financière

Rue du Bourg Joly Loudun Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 20:30:00

fin : 2026-12-12 22:30:00

Date(s) :

2026-12-12

Une grand patronne qui se rend à une convocation de routine. Une commissaire de la brigade financière qui enquête depuis des moiser ses activités. Un huis clos où deux visions du monde s’opposent.

N’oubliez pas de réserver car le nombre de places est limité !

Par SMS ou sur HelloAsso .

Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17

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English : La Brigade Financière

L’événement La Brigade Financière Loudun a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais