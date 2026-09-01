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La Brigade Financière Loudun

samedi 12 décembre 2026 · Loudun

La Brigade Financière Loudun

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Rue du Bourg Joly
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Tarif
10 10 Tarif réduit

Loudun

La Brigade Financière

Rue du Bourg Joly Loudun Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:30:00
fin : 2026-12-12 22:30:00

Date(s) :
2026-12-12

Une grand patronne qui se rend à une convocation de routine. Une commissaire de la brigade financière qui enquête depuis des moiser ses activités. Un huis clos où deux visions du monde s’opposent.
N’oubliez pas de réserver car le nombre de places est limité !
Par SMS ou sur HelloAsso   .

Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17 

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English : La Brigade Financière

L’événement La Brigade Financière Loudun a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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