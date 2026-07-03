LA BRINGUE / FANFARE ELECTRO, Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

LA BRINGUE / FANFARE ELECTRO Mercredi 9 juin 2027, 18h30 Carré Sam Pas-de-Calais

Gratuit – A partir de 4 ans – Debout – Boissons / grignotage offerts – Réservation conseillée à partir de début mai – En ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-09T18:30:00+02:00 – 2027-06-09T20:00:00+02:00

Fin : 2027-06-09T18:30:00+02:00 – 2027-06-09T20:00:00+02:00

Boum fanfare électro pour petits et grands, avec la fanfare La Bringue.

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C’est avec une boum en mode fanfare électro pour petits et grands que s’achèvera la saison 26/27 du Carré Sam.

La Bringue est une fanfare de 7 musiciens qui s’approprie les grands titres de la musique électronique en les réinterprétant avec des instruments acoustiques.

Le groupe se compose d’un violon, d’un accordéon, d’une trompette, d’un soubassophone, d’un trombone et de deux percussionnistes et, avec tout ça, reprend les tubes électros de la French Touch de Cerrone à The Blaze, en passant par Woodkid, Stardust, Alan Braxe , Mr Oizo, Birdy Nam Nam et bien d’autres.

L’esprit fanfare mêlé à la musique de club, c’est ça la Bringue, c’est hyper festif et ça fait danser les foules !

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Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Réservation conseillée.

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Boum pour petits et grands – Clôture de la Saison 26/27 – En partenariat avec le Nautilus

Simon Gosselin