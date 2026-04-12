La Brouille, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes
La Brouille, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes samedi 6 juin 2026.
La Brouille Samedi 6 juin, 10h30, 11h30 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Marionnettes par le Théâtre Sirocco d’après le livre de Claude Boujon
Du sable, le ciel bleu… Une main apparaît, une autre survient peu après. Elles vont tenter de partager un petit coin de terre ensemble. Après la tempête, les humeurs s’apaisent, la tendresse et l’amour prennent place… Spectacle suivi d’un parcours sensoriel.
À partir de 18 mois
Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Marionnettes par le Théâtre Sirocco d’après le livre de Claude Boujon
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