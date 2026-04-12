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La Brouille, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

La Brouille, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

La Brouille, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes samedi 6 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Lisa Bresner

Adresse : 23 boulevard Emile Romanet

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

La Brouille Samedi 6 juin, 10h30, 11h30 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Marionnettes par le Théâtre Sirocco d’après le livre de Claude Boujon
Du sable, le ciel bleu… Une main apparaît, une autre survient peu après. Elles vont tenter de partager un petit coin de terre ensemble. Après la tempête, les humeurs s’apaisent, la tendresse et l’amour prennent place… Spectacle suivi d’un parcours sensoriel.
À partir de 18 mois

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Marionnettes par le Théâtre Sirocco d’après le livre de Claude Boujon

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