La Brouille, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

La Brouille Samedi 6 juin, 10h30, 11h30 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Marionnettes par le Théâtre Sirocco d’après le livre de Claude Boujon

Du sable, le ciel bleu… Une main apparaît, une autre survient peu après. Elles vont tenter de partager un petit coin de terre ensemble. Après la tempête, les humeurs s’apaisent, la tendresse et l’amour prennent place… Spectacle suivi d’un parcours sensoriel.

À partir de 18 mois

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Marionnettes par le Théâtre Sirocco d’après le livre de Claude Boujon