La bulle à histoires, Bibliothèque Pierre Boulle, Avignon

La bulle à histoires Mercredi 18 mars, 16h00 Bibliothèque Pierre Boulle Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Début : 2026-03-18T16:00:00+01:00 – 2026-03-18T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T16:00:00+01:00 – 2026-03-18T17:00:00+01:00

Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la lecture pour tous les enfants de plus de 4 ans et pour leurs parents.

Bibliothèque Pierre Boulle 8 place du viguier 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 87 56 96 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :

Mardi et vendredi de 9h à 12h30

Mercredi et jeudi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 ORIZO : ligne 9 et 7, arrêt Reine Jeanne · À PIED OU AVEC UN VÉHICULE : au rond-point (Poste Saint-Jean), prenez l’Avenue de la Folie en direction du Pont-des-deux-Eaux, puis au bout de 400 mètres, entrez dans le quartier de la Reine Jeanne, puis prenez la rue des Catalans sur votre droite. Au bout de la rue, vous débouchez sur le Clos des fontaines : la bilbiothèque se trouve sur votre droite, Place du Viguier

Séance de contes lecture jeunesse