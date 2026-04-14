La bulle à histoires, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon
La bulle à histoires, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon mercredi 22 avril 2026.
La bulle à histoires Mercredi 22 avril, 15h00 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
A l’aide de déguisements, décors, jeux, instruments en tous genres ou objets farfelus, les bibliothécaires vous réservent à chaque séance des surprises et un voyage unique dans l’imaginaire.
Bibliothèque Renaud-Barrault 6 rue Perrin Morel 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ ORIZO : T1, arrêt Trillade Médiathèque – Ligne 30, arrêt Trillade
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