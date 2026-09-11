La Cabane, La Cabane – Cité du design, Saint-Étienne

Informations pratiques

La Cabane 19 et 20 septembre La Cabane – Cité du design Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Cabane : Le design à hauteur d’enfant

La Cabane est un espace de la Cité du design dédié à la découverte du design par une approche sensible et ludique. Elle propose des ateliers, des expositions et des animations à destination des familles, pour découvrir le design en s’amusant.

Elle accueille les enfants dès 3 ans dans un cadre convivial propice à l’autonomie et à l’apprentissage informel.

Les ateliers permanents

→ La forme et la fonction, pour assembler des modules et créer des formes

→ La matière et le projet, pour apprendre à façonner un projet à partir d’un cahier des charges

→ L’esperluette, des projets de diplômes d’étudiant de l’ESADSE sont exposés et donne lieu à des ateliers de graphisme en libre accès.

Accès libre et gratuit

La Cabane – Cité du design 5 Rue Javelin Pagnon, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 77 49 74 70 https://www.citedudesign.com/fr/a/la-cabane-3616 http://instagrame.com/cabane_du_design/ Nichée au cœur de la Cité du design, La Cabane est un espace de 350 m² dédié à une approche sensible et ludique du design, entièrement conçu pour les enfants. Avec son coin lecture, son jardin, son espace café et l’ensemble de ses espaces d’ateliers, d’exposition et d’accueil, elle invite les enfants dès 3 ans dans un espace rassurant et stimulant pour explorer le design dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Pensée initialement comme un lieu expérimental par les designers Laure et Sébastien Philibert de l’agence Escale design, et cofinancée par Saint-Étienne Métropole et la Cité du design, La Cabane a été repensée et rénovée en 2024-2025 dans le cadre du projet de transformation du quartier Cité du design porté par Saint-Étienne Métropole. À pied : À quinze minutes de la place de l’Hôtel de ville

À vélo : Vélos en libre service

En tramway : Arrêt Cité du design, Tram T1 et T2

Stationnement : Zénith (210 places, gratuit)

Stade Geoffroy Guichard (200 places, gratuit)

Parking Houdin (50 places, gratuit)

Parking Treyve (155 places, gratuit)

Rue Javelin Pagnon / Pablo Picasso (55 places dont 1 handicapé, payant)

Rue Salvador Dali (75 places dont 1 handicapé, payant)

Place Carnot (48 places dont 4 handicapés, payant)

La Cabane : Le design à hauteur d’enfant

©Pierre Grasset