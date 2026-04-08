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LA CALE ATELIER TRICOT Mayenne

LA CALE ATELIER TRICOT Mayenne jeudi 2 juillet 2026.

Adresse
Quai de Waiblingen
Ville
53100 Mayenne
Département
Mayenne
Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Mayenne

LA CALE ATELIER TRICOT

Quai de Waiblingen Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Atelier tricot tous les jeudis de 14h à 16h.
Initiation tricot avec Les Possibles.
Annulé si conditions météo défavorables.   .

Quai de Waiblingen Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire  

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English :

Knitting workshop every Thursday from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.

L’événement LA CALE ATELIER TRICOT Mayenne a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne

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