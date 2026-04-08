LA CALE ATELIER TRICOT Mayenne
LA CALE ATELIER TRICOT Mayenne jeudi 2 juillet 2026.
Mayenne
LA CALE ATELIER TRICOT
Quai de Waiblingen Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Atelier tricot tous les jeudis de 14h à 16h.
Initiation tricot avec Les Possibles.
Annulé si conditions météo défavorables. .
Quai de Waiblingen Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Knitting workshop every Thursday from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.
L’événement LA CALE ATELIER TRICOT Mayenne a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne
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