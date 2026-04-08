LA CALE SOIREE D’OUVERTURE Mayenne
LA CALE SOIREE D’OUVERTURE Mayenne jeudi 9 juillet 2026.
Mayenne
LA CALE SOIREE D’OUVERTURE
Quai de Waiblingen Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Les soirées de La Cale ce sont des concerts, un cinéma en plein air, un bar et de la petite restauration.
18h30 | Animation musicale
Profitez d’une ambiance musicale avant les concerts
20h30 Two Roots Duo | Blues / Roots
Sophia Tahi (voix) et Charles Blandin (guitare one man band) plongent l’ambiance dans un blues roots acoustique puisant dans les mémoires des juke joints américains. Brut, sincère, envoûtant, ils donnent le ton.
21h30 The Jack | AC/DC Tribute
Ce tribute propose un show qui restitue l’énergie brute d’AC/DC avec une fifélité et une ferveur qui font l’hunanimité. Highway to Hell, Back in Black, Thunderstruck les hymnes défilent et les décibels montent. Une ouverture de festival explosive.
Le bar de La Cale est ouvert les soirs de concerts de 18h à 22h. .
Quai de Waiblingen Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21
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English :
The evenings at La Cale include concerts, an open-air cinema, a bar and a snack bar.
L’événement LA CALE SOIREE D’OUVERTURE Mayenne a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Mayenne Co
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