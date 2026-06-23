La caravane du sport Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes
La caravane du sport Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes mercredi 1 juillet 2026.
La caravane du sport Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes Mercredi 1 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine
Inscription gratuite, tout public
La Caravane du Sport revient en 2026 ! 21 dates à Rennes pour découvrir gratuitement des activités sportives ludiques et conviviales près de chez vous.
La Caravane du Sport est de retour à Rennes en 2026 !
Cet événement multisport itinérant et 100 % gratuit vous propose une large palette d’activités physiques et sportives ludiques et variées, accessibles à toutes et tous, dans une ambiance conviviale et dynamique !
Objectif : promouvoir l’activité physique et sportive partout sur le territoire rennais.
21 dates au programme, dans vos quartiers :
La Bellangerais, Maurepas, Les Gayeulles, Bréquigny, Cleunay, Le Blosne, La Pommeraie, Beauregard, le centre-ville…
Venez quand la caravane passe près de chez vous !
♂️ Au programme :
Laser run, Homeball, rugby, chase tag, boxe, ateliers de motricité… et bien plus encore !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-01T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-01T18:00:00.000+02:00
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Place Lucie et Raymond Aubrac Place Lucie et Raymond Aubrac Maurepas – Patton Rennes Ille-et-Vilaine
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