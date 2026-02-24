La Caravane Musicale Fleurs Barock’n Folk Cinquétral CINQUETRAL Église Saint-Claude

La Caravane Musicale Fleurs Barock’n Folk Cinquétral

CINQUETRAL Église 4 Rue de l'Église Saint-Claude Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Le 10 mai 2026 à 15h

La Caravane Musicale parcourt les chemins avec un programme de musique folk et baroque, s’inspirant des écrits des compositeurs du début du XVIIIe siècle influencés par les musiques de village la danse sera à l’honneur, mais aussi les évocations pastorales. À destination des publics plus éloignés, la Caravane part en itinérance dans les villages et propose des séances dédiées pour les jeunes ou moins jeunes, et donc tout public!

Ensemble Artifices

Alice Julien-Laferrière violon et conception

Birgit Bornauw musette, cornemuses, violon et danse

Nicolas Flodrops flûtes et cornemuse

En partenariat avec Saute-Frontière Maison de la Poésie Transjurassienne .

