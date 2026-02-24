La Caravane Musicale Fleurs Barock’n Folk Cinquétral CINQUETRAL Église Saint-Claude
Le 10 mai 2026 à 15h
La Caravane Musicale parcourt les chemins avec un programme de musique folk et baroque, s’inspirant des écrits des compositeurs du début du XVIIIe siècle influencés par les musiques de village la danse sera à l’honneur, mais aussi les évocations pastorales. À destination des publics plus éloignés, la Caravane part en itinérance dans les villages et propose des séances dédiées pour les jeunes ou moins jeunes, et donc tout public!
Ensemble Artifices
Alice Julien-Laferrière violon et conception
Birgit Bornauw musette, cornemuses, violon et danse
Nicolas Flodrops flûtes et cornemuse
En partenariat avec Saute-Frontière Maison de la Poésie Transjurassienne .
CINQUETRAL Église 4 Rue de l’Église Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté
