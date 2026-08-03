LA CARTE BLANCHE DE LA COMPAGNIE SYNAPSE Place du Marché aux Cochons Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LA CARTE BLANCHE DE LA COMPAGNIE SYNAPSE

Place du Marché aux Cochons CENTRE CULTUREL DES MINIMES Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :

2026-10-02

La Carte Blanche de la Compagnie Synapse, c’est de nouveaux invités et des nouveaux concepts de spectacles improvisés à chaque fois !! Enfin presque… Des fois les invités reviennent.

Et puis des fois on rejoue un concept déjà créé, juste parce qu’on le kiffe. Voire même on joue les spectacles de nos invités… Bref on s’autorise tout, et on adore ça ! On sait quand même que c’est de l’impro d’un ensemble de petites histoires déjantées à la longue épopée fantastique, tout est possible, le tout toujours impulsé par vos inspirations ! Qu’est-ce qu’on va voir ce soir ? Vous ne savez pas, nous non plus, et c’est très bien comme ça ! 8 .

Place du Marché aux Cochons CENTRE CULTUREL DES MINIMES Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Compagnie Synapse’s Carte Blanche features new guests and new concepts for improv shows—every single time!! Well, almost… Sometimes the guests come back.

L’événement LA CARTE BLANCHE DE LA COMPAGNIE SYNAPSE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE