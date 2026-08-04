LA CARTE BLANCHE DE LA COMPAGNIE SYNAPSE THÉÂTRE DE POCHE Toulouse
samedi 12 décembre 2026 · THÉÂTRE DE POCHE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LA CARTE BLANCHE DE LA COMPAGNIE SYNAPSE
THÉÂTRE DE POCHE 10 Rue El-Alamein Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:30:00
fin : 2026-12-12 21:45:00
Date(s) :
2026-12-12 2027-01-16 2027-02-13
La Carte Blanche de la Compagnie Synapse, c’est de nouveaux invités et des nouveaux concepts à chaque fois ! Le tout toujours entièrement improvisé !
D’un ensemble de petites histoires déjantées à la longue épopée fantastisque, tout est possible, le tout toujours impulsé par vos inspirations…
Qu’est-ce qu’on va voir ce soir ? Vous ne savez pas, nous non plus, et c’est très bien comme ça ! 8 .
THÉÂTRE DE POCHE 10 Rue El-Alamein Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Compagnie Synapse’s Carte Blanche features new guests and new concepts every time! And it’s always entirely improvised!
L’événement LA CARTE BLANCHE DE LA COMPAGNIE SYNAPSE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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