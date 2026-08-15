Informations pratiques

Sèvremont

La Castel’Run

Les Châtelliers-Châteaumur Sèvremont Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 08:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

La Castel’Run courses à pied et randonnées.

Organisée par le comité des fêtes castelmurois.

Marches 6, 14 et 22 km

Courses 6, 14 et 22 km

Enfants 0,4 km, 0,8km, 1,8km

Complexe sportif des Châtelliers-Châteaumur à Sèvremont .

Les Châtelliers-Châteaumur Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire castelrun85@gmail.com

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English :

La Castel’Run: running and hiking.

L’événement La Castel’Run Sèvremont a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges