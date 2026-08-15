La Castel’Run Sèvremont
samedi 26 septembre 2026 · Sèvremont
Informations pratiques
Sèvremont
La Castel’Run
Les Châtelliers-Châteaumur Sèvremont Vendée
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 08:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
La Castel’Run courses à pied et randonnées.
Organisée par le comité des fêtes castelmurois.
Marches 6, 14 et 22 km
Courses 6, 14 et 22 km
Enfants 0,4 km, 0,8km, 1,8km
Complexe sportif des Châtelliers-Châteaumur à Sèvremont .
Les Châtelliers-Châteaumur Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire castelrun85@gmail.com
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English :
La Castel’Run: running and hiking.
L’événement La Castel’Run Sèvremont a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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