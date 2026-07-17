La cathédrale Notre-Dame de Verdun, Cathédrale Notre-Dame, Verdun

Informations pratiques

La cathédrale Notre-Dame de Verdun 19 et 20 septembre Cathédrale Notre-Dame Meuse

30 pers max – RDV : Parvis de la Cathédrale

Tenue adaptée au lieu.

Réservation obligatoire:

Office de Tourisme Grand Verdun, Place de la Nation, 55100 Verdun Téléphone : 03.29.86.14.18

Email: contact@tourisme-verdun.com

En ligne: www.tourisme-verdun.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Suivez Florence et Clémence à travers ces visites flash pour un focus surprise. Les deux guides conférencières vous feront découvrir différents éléments de ce lieu emblématique de Verdun tout au long de ces Journées Européennes du Patrimoine.

Cathédrale Notre-Dame Place Monseigneur Ginisty, 55100 Verdun, France Verdun 55100 Meuse Grand Est 0329860768 https://www.accv-cathedrale-verdun.com

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©Cécile Thouvenin