La cathédrale Notre-Dame de Verdun, Cathédrale Notre-Dame, Verdun
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Notre-Dame · Verdun
Informations pratiques
La cathédrale Notre-Dame de Verdun 19 et 20 septembre Cathédrale Notre-Dame Meuse
30 pers max – RDV : Parvis de la Cathédrale
Tenue adaptée au lieu.
Réservation obligatoire:
Office de Tourisme Grand Verdun, Place de la Nation, 55100 Verdun Téléphone : 03.29.86.14.18
Email: contact@tourisme-verdun.com
En ligne: www.tourisme-verdun.com
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
Suivez Florence et Clémence à travers ces visites flash pour un focus surprise. Les deux guides conférencières vous feront découvrir différents éléments de ce lieu emblématique de Verdun tout au long de ces Journées Européennes du Patrimoine.
Cathédrale Notre-Dame Place Monseigneur Ginisty, 55100 Verdun, France Verdun 55100 Meuse Grand Est 0329860768 https://www.accv-cathedrale-verdun.com
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©Cécile Thouvenin
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