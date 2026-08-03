LA CATHÉDRALE SAINT NAZAIRE ET SAINT CELSE JEP 2026 Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LA CATHÉDRALE SAINT NAZAIRE ET SAINT CELSE JEP 2026
Plan des Albigeois Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez la cathédrale Saint-Nazaire, symbole de Béziers, avec visites, exposition d’art sacré et concert d’orgue le 20/09 à 17h.
Imposante et fortifiée, l’église Saint-Nazaire et Saint-Celse, toujours surnommée cathédrale bien que Béziers ne soit plus un siège épiscopal depuis la Révolution, domine la ville dont elle est devenue l’un des symboles.
Profitez de visites libres, de visites accompagnées toutes les demi-heures, d’une exposition d’art sacré dans la sacristie et, le dimanche, de 17h à 18h30, d’un concert découverte de l’orgue proposé par les Amis de l’orgue avec l’organiste Christopher Hainsworth. .
Plan des Albigeois Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 63
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English : LA CATHÉDRALE SAINT NAZAIRE ET SAINT CELSE JEP 2026
Discover Saint-Nazaire Cathedral, the symbol of Béziers, featuring tours, an exhibition of sacred art, and an organ concert on September 20 at 5:00 p.m.
L’événement LA CATHÉDRALE SAINT NAZAIRE ET SAINT CELSE JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 ADT34
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