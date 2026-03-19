La céramique lémovice Gallo-romaine, Musée Labenche, Brive-la-Gaillarde

La céramique lémovice Gallo-romaine Samedi 13 juin, 14h30 Musée Labenche Corrèze

Limité à 80 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Conférence des amis et du musée ce samedi 13 juin à 14h30

La céramique lémovice Gallo-romaine

Par Vincent Serrat

Archéologue, INRAP Clermont-Ferrand

État des recherches sur les céramiques gallo-romaines en ex-Limousin et Auvergne.

Dans le cadre des journées nationales de l’archéologie

Entrée gratuite et sans réservation.

Salle de conférence du musée Labenche.

Musée Labenche 26bis Boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555181770 http://www.museelabenche.fr 17 salles d’exposition retraçant l’histoire de Brive depuis la préhistoire jusqu’au XXe siècle dans le cadre exceptionnel d’un hôtel particulier de la Renaissance.

Conférence des amis et du musée ce samedi 13 juin à 14h30

© Musée Labenche