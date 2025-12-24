La céramique technique, quelle drôle d’idée !, Musée national Adrien Dubouché Limoges

La céramique technique

La céramique technique, quelle drôle d’idée !

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

2026-05-23

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées

La céramique c’est bien plus que des assiettes ! L’Institut de Recherche sur les Céramiques (IRCER) est là pour partager avec le public ses innovations et montrer des expériences en direct. Parcourez leur stand et laissez-vous surprendre !   .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04  mnad@cultival.fr

