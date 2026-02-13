La céramique technique, quelle drôle d’idée !, Musée national Adrien Dubouché, Limoges

La céramique technique, quelle drôle d’idée ! Samedi 23 mai, 18h00 Musée national Adrien Dubouché Haute-Vienne

Entrée libre

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition Les Energies de la terre et de la Nuit européenne des musées

La céramique c’est bien plus que des assiettes ! L’Institut de Recherche sur les Céramiques (IRCER) est là pour partager avec le public ses innovations et montrer des expériences en direct. Parcourez leur stand et laissez‑vous surprendre !

Samedi 23 mai dès 18h.

Gratuit, sans réservation.

