La Cérémoniale, Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps

Informations pratiques

La Cérémoniale Samedi 19 septembre, 17h30 Abbaye de Noirlac Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:40:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:40:00+02:00

La Cie du Coin est un collectif de musicien.ne.s, d’acteur· ice.s, de passionné.e.s d’improvisation qui ont en partage un sens de la curiosité et un goût pour le mélange des genres et des disciplines. Avec La Cérémoniale, elle propose au public une forme atypique, une expérience à vivre dans le parc de l’abbaye de Noirlac, avec comme média principal la musique et un goût certain pour l’absurde et l’immersion momentanée dans une liberté fantasmée et libre de droits.

Abbaye de Noirlac Lieu Dit Noirlac, 18200 Bruère-Allichamps, France Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33248620101 http://www.abbayedenoirlac.fr Quelques moines venus de Clairvaux posent les premières pierres de l’abbaye en 1150. Témoin de l’apparition du style gothique dans la région, Noirlac connait son apogée au XIIIe siècle, puis une longue période de déclin des vocations tout en gardant un rôle économique important. Vendue en tant que bien national à la Révolution, transformée en manufacture de porcelaine au XIXe siècle, elle est acquise en 1909 par le Département du Cher qui la restaure entièrement.

Aujourd’hui, elle offre à ses visiteurs la pureté de son architecture et la sérénité de sa pierre blonde, révélées par la lumière filtrant des vitraux contemporains créés par Jean-Pierre Raynaud. Parking sur place. Gare à Saint-Amand-Montrond.

La Cie du Coin est un collectif de musicien.ne.s, d’acteur· ice.s, de passionné.e.s d’improvisation.

© Christophe Casimir